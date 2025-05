Gran Camposanto e cimiteri suburbani | le aperture durante il ponte del 2 giugno

In occasione della festa della Repubblica Italiana, il 2 giugno 2025, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani saranno accessibili al pubblico. Il servizio Cimiteri, coordinato dall'assessore Massimiliano Minutoli, annuncia orari speciali per permettere ai visitatori di rendere omaggio ai propri cari in un momento di commemorazione e riflessione. Scopri gli orari di apertura e i dettagli nell'articolo.

Il servizio Cimiteri del dipartimento Servizi Ambientali, d’intesa con l’assessore competente Massimiliano Minutoli, rende noto che, in coincidenza con la festa della Repubblica Italiana, lunedì 2 giugno 2025, il Gran Camposanto e tutti i Cimiteri suburbani saranno aperti ai visitatori dalle ore... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Gran Camposanto e cimiteri suburbani: le aperture durante il ponte del 2 giugno

Approfondimenti da altre fonti

Commemorazione dei Defunti 2023: modalità e orari di accesso al Gran Camposanto e nei cimiteri cittadini - In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani rimarranno aperti sino a giovedì 2 novembre, con orario continuato dalle ore 8 alle 17. “In perfetta ... 🔗messinaora.it scrive

Forte vento a Messina: chiusi al pubblico il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani - è stata appena disposta la chiusura al pubblico del Gran Camposanto e dei cimiteri suburbani della città di Messina. L’Ordinanza sindacale N. 2 del 7 gennaio 2024 si è resa necessaria ... 🔗Da strettoweb.com

Commemorazione dei Defunti 2022: bus navetta al Gran Camposanto e orario continuato nei cimiteri cittadini - In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani rimarranno aperti da domenica 30 ottobre sino a mercoledì 2 novembre, con orario continuato dalle ore 8 ... 🔗Come scrive messinaora.it

La diretta del sindaco di Messina, Cateno De Luca 8.5.20