Governo vince sulla fiducia | approvato il decreto Sicurezza tra le polemiche I nuovi reati

Il governo Meloni ha ottenuto la fiducia per il decreto Sicurezza con 201 voti a favore, nonostante le contestazioni delle opposizioni, che lo definiscono "liberticida e inutile". Con un margine di 117 voti contrari e 5 astensioni, il provvedimento, ora in attesa di discussione al Senato, segna un importante passo nel dibattito politico attuale sulle misure di sicurezza.

