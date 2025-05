Google Foto prepara una novità per Android già disponibile su iOS

Google Foto ha recentemente lanciato una nuova funzionalità per la sua versione iOS, suscitando l'interesse degli utenti Android. In questo articolo esploreremo i dettagli di questa novità e scopriremo quando sarà disponibile anche per gli utenti Android. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Il team di Google Foto ha introdotto una novità nella versione iOS dell'applicazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Foto prepara una novità per Android, già disponibile su iOS proviene da TuttoAndroid...

