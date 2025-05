Goodbye Hotel

Nel suo ultimo romanzo, "Goodbye Hotel", Michael Bible ci conduce in un universo dove il passato si intreccia con il futuro. Attraverso le vicende di due tartarughe innamorate e un uomo in seersucker, l'autore crea un’atmosfera sospesa, tra visione e simbolismo, invitandoci a esplorare le relazioni in un contesto ricco di significato e poesia. Un viaggio affascinante verso l’intimità e il destino.

"È qui che il passato diventa futuro. Due tartarughe, due innamorati e un uomo con un completo di seersucker. Tutti destinati a questo luogo e a questo tempo". E' un mondo sospeso tra una dimensione visionaria e una quasi simbolica quello tratteggiato nell'ultimo romanzo di Michael Bible. C'è la cittadina di Harmony, nel profondo sud degli Stati Uniti, c'è una coppia di giovani adolescenti innamorati – François ed Eleonor – dalle famiglie disfunzionali e alla deriva e c'è un incidente dai contorni misteriosi che è anche l'antefatto e l'ouverture del romanzo. E poi ci sono due tartarughe, Lazarus e Little Lazarus, che a loro modo sono testimoni di quanto è accaduto...

