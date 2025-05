Good Fortune | Keanu Reeves è un angelo nel trailer della commedia diretta da Aziz Ansari

Scopri il nuovo trailer di *Good Fortune*, la commedia diretta da Aziz Ansari con Keanu Reeves nei panni di un angelo dal cuore grande e divertente. In uscita il 17 ottobre 2025, il film promette risate e avventure leggere, portando sul grande schermo un cast stellare e una storia sorprendente.

È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Good Fortune, film scritto e diretto da Aziz Ansari con Keanu Reeves nei panni di un angelo dal cuore grande ma maldestro. È online il trailer di Good Fortune, la nuova commedia diretta da Aziz Ansari e prodotta da Lionsgate. Il film, in uscita nelle sale americane il 17 ottobre 2025, vede protagonista Keanu Reeves in un ruolo inedito: quello di un angelo. Keanu Reeves è l'angelo Gabriel nel film di Aziz Ansari Nel trailer appena pubblicato, Keanu Reeves interpreta Gabriel, un angelo un po' pasticcione ma animato da buone intenzioni. Con un chiaro richiamo a La vita è meravigliosa, Gabriel scende sulla Terra per aiutare due uomini dalle vite opposte: un venditore ambulante in difficoltà (interpretato dallo stesso Aziz Ansari) e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it