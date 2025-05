Good Fortune | il trailer ufficiale del film in cui Keanu Reeves è un angelo pasticcione

"Good Fortune" è la nuova commedia che debutterà a ottobre negli Stati Uniti, diretta e scritta da Aziz Ansari, noto per "Master of None". Il film vede protagonista Keanu Reeves nei panni di un angelo pasticcione, affiancato da un cast stellare che include Seth Rogen e Sandra Oh. Scopri il trailer ufficiale e preparati a una storia divertente e originale.

