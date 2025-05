Good Fortune il trailer del nuovo film di Aziz Ansari con Keanu Reeves

La Lionsgate ha rilasciato il trailer di "Good Fortune", il film d'esordio alla regia di Aziz Ansari. Scritto e diretto da Ansari, il film vede protagonista Gabriel, interpretato da Keanu Reeves, un angelo benintenzionato ma goffo che si infiltra nelle vite di personaggi in cerca di un cambiamento. Scopriamo così un'originale storia di destini incrociati e opportunità inaspettate.

La Lionsgate ha pubblicato il primo trailer del film d’esordio alla regia di Aziz Ansari, “Good Fortune”. Scritto, diretto, prodotto, prodotto esecutivamente e interpretato da Ansari, “Good Fortune” segue Gabriel ( Keanu Reeves ), un angelo benintenzionato ma incapace che si intromette nelle vite di un lavoratore in difficoltà (Ansari) e di un ricco investitore (Seth Rogen). Nel cast anche Sandra Oh e Keke Palmer. “ È un piacere lavorare con Keke “, ha dichiarato Ansari in una precedente dichiarazione. “ Sono felicissimo che faccia parte del nostro cast e sono ancora più emozionato di poter fornire una citazione per questo comunicato stampa che annuncia il suo casting “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Good Fortune, il trailer del nuovo film di Aziz Ansari con Keanu Reeves

