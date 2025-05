Golden power su Unicredit e Bpm | Giorgetti conferma il monitoraggio in corso

Il Ministro Giancarlo Giorgetti ha confermato l'avvio di una procedura di monitoraggio golden power per Unicredit e Banco Bpm. Le due banche hanno presentato le loro osservazioni, alle quali il Governo è tenuto a rispondere. Questo processo mira a garantire una supervisione adeguata, tutelando gli interessi strategici del sistema finanziario nazionale.

C'è un golden che prevede una procedura di monitoraggio, questo monitoraggio è stato avviato. Nella procedura di monitoraggio Unicredit e Banco Bpm hanno fatto le loro osservazioni. Noi dovremo dare una risposta a queste osservazioni nell'ambito del monitoraggio. Nel frattempo - è un loro diritto - hanno deciso di andare in tribunale - vanno tutti in tribunale in questo Paese, la causa non si nega a nessuno - e la cosa si incasina. Noi andremo avanti nel monitoraggio e gli daremo le risposte che dovremo dare, in assoluto coordinamento tra Mef e Palazzo Chigi, assoluto". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a chi gli chiedeva del golden power su Unicredit e Bpm... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Golden power su Unicredit e Bpm: Giorgetti conferma il monitoraggio in corso

