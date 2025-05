Golden power su Unicredit e Banco Bpm | avviato monitoraggio Giorgetti rassicura sul coordinamento

Il ministro Giorgetti ha annunciato l'avvio di un monitoraggio sul "golden power" che coinvolge Unicredit e Banco BPM. Entrati in campo con le loro osservazioni, le due banche devono ora attendere la risposta del governo. Questo processo è fondamentale per garantire un coordinamento efficace e tutela degli interessi nazionali.

"C'è un golden che prevede una procedura di monitoraggio, questo monitoraggio è stato avviato. Nella procedura di monitoraggio Unicredit e Banco Bpm hanno fatto le loro osservazioni. Noi dovremo dare una risposta a queste osservazioni nell'ambito del monitoraggio. Nel frattempo - è un loro diritto - hanno deciso di andare in tribunale - vanno tutti in tribunale in questo Paese, la causa non si nega a nessuno - e la cosa si incasina. Noi andremo avanti nel monitoraggio e gli daremo le risposte che dovremo dare, in assoluto coordinamento tra Mef e Palazzo Chigi, assoluto". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a chi gli chiedeva del golden power su Unicredit e Bpm...