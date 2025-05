Golden Power l’Italia esagera? Bruxelles prepara le sanzioni

L'Italia si trova sotto la scrutinio di Bruxelles per l'uso eccessivo del Golden Power da parte del governo, che potrebbe sfociare in sanzioni. L'Unione Europea riapre il dibattito sui poteri speciali concessi allo Stato per proteggere settori strategici, sollevando interrogativi su equilibri e interessi nazionali. La situazione pone l'accento sulla necessità di bilanciare la sovranità nazionale con le dinamiche europee.

L'Italia nel mirino di Bruxelles che comincia a storcere il naso di fronte a quello che sembra un eccesso di uso del Golden Power per mano del governo. Si riapre quindi il dossier sui cosiddetti poteri speciali che lo Stato può esercitare nei settori strategici al fine di tutelare l'interesse nazionale e quindi intervenire sugli .

