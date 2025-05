Golden Power affondo di Orcel | Se resta così addio a Banco Bpm

Nel contesto delle relazioni tra politica e finanza, Andrea Orcel, CEO di Unicredit, affronta le sfide del Golden Power, un quadro normativo che potrebbe compromettere l'acquisizione di Banco BPM. L'inviato Davide Nitrosi esplora come i tempi lungo della giustizia e le divergenze politiche pongano interrogativi sul futuro della banca, inducendo Orcel a ripensare le sue strategie in un mercato sempre più complesso.

dall’inviato Davide Nitrosi I tempi della giustizia non sono quelli della finanza e soprattutto gli interessi della politica non convergono sempre con le strategie bancarie. E così il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, deve fare un bagno di realismo, e ammettere che se il Golden Power resta tale e quale l’aggregazione tra Unicredit e Banco Bpm "non è più economica". E quindi potrebbe non andare in porto. Anche perché il ricorso presentato da Unicredit probabilmente non arriverà ad una conclusione prima dei tempi tecnici dell’Ops, che terminerà il 23 luglio. La prima udienza davanti al Tar del Lazio è fissata per il 4 giugno, ma è comunque una corsa contro il tempo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net