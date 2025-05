Golden Goose cresce a doppia cifra nel primo trimestre 2025 | ricavi a 1645 milioni

Nel primo trimestre del 2025, Golden Goose registra un impressionante aumento a doppia cifra, con ricavi netti che raggiungono 164,5 milioni di euro, segnando un incremento del 12%. Questo successo è attribuito principalmente alle vendite nel canale "direct to consumer", sottolineando la crescente popolarità del brand di lusso specializzato in sneakers e abbigliamento.

Golden Goose, il brand di lusso specializzato in sneakers, abbigliamento e accessori, cresce a doppia cifra nel primo trimestre. I ricavi netti sono stati pari 164,5 milioni, in crescita del 12 per cento. La crescita, spiega una nota, è stata trainata dalla forte performance del canale 'direct to consumer' (+19%) con aumenti del 30% in Emea, +13% nelle Americhe ed è tornata a crescere l'Asia Pacifico (+9%). La rete globale di negozi diretti ha raggiunto 218 punti vendita alla fine del trimestre, con 3 nuove aperture. "Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti nel primo trimestre 2025, che confermano una crescita a doppia cifra trainata ancora una volta dall'eccezionale performance del canale Direct-to-Consumer...