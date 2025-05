Golden Goose corre veloce il brand accelera la crescita nel 2025

Nel competitivo mondo del lusso, Golden Goose continua a brillare. Con un inizio promettente nel 2025, il marchio famoso per le sue sneakers artigianali e il design dal fascino vissuto registra una crescita significativa. Analizziamo i motivi del successo e le strategie che hanno permesso a Golden Goose di consolidare la sua posizione di leader nel settore.

Nel panorama sempre più affollato del lusso contemporaneo, Golden Goose si ritaglia con decisione un ruolo da protagonista. Il brand noto in tutto il mondo per le sue sneakers artigianali dallo stile vissuto apre il 2025 con un bilancio più che positivo, confermando il trend di crescita solida avviato nel corso del 2024. Nel primo trimestre dell’anno in corso, Golden Goose ha registrato ricavi netti pari a 164,5 milioni di euro, con una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che testimonia non solo la forza del marchio, ma anche l’efficacia della sua strategia di sviluppo internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Golden Goose corre veloce, il brand accelera la crescita nel 2025

