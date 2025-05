Golden Boy 2025 svelati i cento candidati! Ecco la classifica | c’è Yildiz un ex Juve e due obiettivi bianconeri Tutti i nomi

Il premio Golden Boy 2025 svela i cento candidati per la nuova edizione, con Yildiz in evidenza al settimo posto. Tra i nomi stellari ci sono anche un ex giocatore della Juventus e due potenziali obiettivi per il club bianconero. Scopri tutti i dettagli e le prospettive per i giovani talenti del calcio europeo in questa classifica prestigiosa di JuventusNews24.

Golden Boy 2025, svelati i cento candidati per la nuova edizione: da Yildiz agli altri talenti presenti. I dettagli. Sono ufficiali i 100 candidati al Golden Boy 2025, riconoscimento prestigioso per il miglior giovane europeo. Presente Yildiz al settimo posto che segue l’ex bianconero Huijsen al sesto posto mentre ci sono Leoni e Comuzzo, due calciatori accostati al calciomercato Juve al 16esimo posto e 99esimo. Golden Boy 2025, la lista completa. 1. Lamine YAMAL (Barcellona) 2. Pau CUBARSI (Barcellona) 3. Desiré DOUE (PSG) 4. Myles LEWIS-SKELLY (Arsenal) 5. Warren ZAIRE-EMERY (PSG) 6. Dean HUIJSEN (Bournemouth) 7. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Golden Boy 2025, svelati i cento candidati! Ecco la classifica: c’è Yildiz, un ex Juve e due obiettivi bianconeri. Tutti i nomi

