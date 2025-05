Gls sciopero a oltranza dei lavoratori

I lavoratori della Gls di Latina Scalo hanno avviato uno sciopero a oltranza in risposta alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 20 dipendenti. La protesta, iniziata un mese fa, si concentra sul rifiuto delle condizioni proposte dall'azienda, tra cui un bonus per l’uscita volontaria. I dipendenti chiedono tutele e maggiore attenzione da parte della Gls, continuando la mobilitazione fino a data da destinarsi.

Sono in sciopero fino a data da destinarsi i lavoratori della Gls di Latina Scalo. La protesta riguarda la procedura di licenziamento collettivo per 20 dipendenti che l'azienda ha annunciato un mese fa e che sta andando avanti. È stato proposto un bonus per l'uscita volontaria e poco meno della... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Gls, sciopero a oltranza dei lavoratori

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Terni, lavoratori della Gls in sciopero: «Tagli in busta paga fino a 400 euro» - Saranno ricevuti questa mattina dal sindaco, Stefano Bandecchi, e dall'assessore allo Sviluppo economico, Sergio Cardinali i lavoratori Gls che da giovedì scorso sono in sciopero a oltranza con ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Vertenza Gls spedizioni. Forti tagli degli stipendi e sciopero a oltranza - Sit in di protesta dei lavoratori davanti alla sede aziendale di Maratta. L’assessore allo sviluppo al presidio. Oggi le maestranze ricevute in Comune. Sciopero a oltranza, con blocco totale ... 🔗Scrive lanazione.it

Terni, riunione in Comune sulla vertenza Gls. Sindaco ed assessore incontrano i lavoratori in sciopero - Sergio Cardinali incontreranno a palazzo Spada una delegazione dei lavoratori Gls. Lo stato di agitazione, con conseguente sciopero dei dipendenti di Terni della società di consegne, è iniziato lo ... 🔗Si legge su corrieredellumbria.it

Gls Piacenza, facchini sul tetto da 10 giorni: protesta ad oltranza