Glorio al lavoro per la giunta | Un assessorato all’Infanzia Spilli e Angeletti tra le novità

La sindaca Michela Glorio ha riportato una vittoria trionfale alle elezioni comunali di Osimo, ottenendo il 57,37% dei voti e superando il ballottaggio dell'anno scorso. Con un incremento significativo dei consensi, Glorio presenta un programmatico rinnovamento, tra cui un nuovo assessorato all'infanzia e iniziative come "spilli e angeletti". Questo articolo esplora le novità e le sfide che attendono la prima sindaca di Osimo.

La sindaca Michela Glorio ha vinto le elezioni comunali di Osimo con il 57,37 per cento, 9.395 voti, 1.278 in più rispetto al ballottaggio dell’anno scorso e quasi 2mila in più raffrontandolo con il primo turno, nonostante il calo di affluenza di quasi 8 punti. Un trionfo per la prima sindaca di Osimo che ieri era già in municipio a lavorare per la città. A giorni dovrebbe essere pronta la giunta mentre si prepara per l’insediamento che potrebbe essere domani. "Sono certa che da giovedì della prossima settimana sarò in grado di nominare la giunta. Ci saranno volti giovani, anche politicamente, nuovi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Glorio al lavoro per la giunta: "Un assessorato all’Infanzia". Spilli e Angeletti tra le novità

