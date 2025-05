Gli Usa mettono in guardia sull' Italia | Rischio di violenza terroristica Come stanno le cose

Gli Stati Uniti hanno innalzato il livello di allerta per i viaggi in Italia, portando il "travel advisory" a 2 su 4 e avvertendo i turisti di esercitare maggiore prudenza a causa di potenziali rischi terroristici. Tuttavia, il Viminale italiano smentisce l'allarmismo, rassicurando che la situazione è sotto controllo. Scopriamo quali sono le dinamiche attuali e cosa comportano questi avvertimenti.

Secondo gli Stati Uniti viaggiare in Italia è diventato più pericoloso. Hanno aggiornato il "travel advisory" portandolo a livello di 2 su 4 e invitando i visitatori a "esercitare accresciuta attenzione a causa del terrorismo". Fonti del Viminale rassicurano: "Nessun allarmismo".

