Gli studenti della Lumsa consulenti junior per le aziende del territorio

Gli studenti del primo anno della laurea magistrale in Economia e Management della Lumsa si sono messi alla prova come consulenti junior, offrendo supporto alle aziende del territorio. Attraverso progetti che spaziano dal posizionamento di nuovi prodotti a innovative soluzioni digitali per la comunicazione, hanno dimostrato la loro preparazione e creatività, contribuendo attivamente allo sviluppo delle imprese locali.

Dal posizionamento per il lancio di un nuovo prodotto a nuove soluzioni digitali per la ¬†comunicazione interna ed esterna nelle aziende. Sono questi alcuni dei progetti di consulenza aziendale nei quali si sono cimentati gli studenti del primo anno della laurea magistrale in Economia e Management... 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Gli studenti della Lumsa consulenti junior per le aziende del territorio

Se ne parla anche su altri siti

Gli studenti della Lumsa consulenti junior per le aziende del territorio - Dal posizionamento per il lancio di un nuovo prodotto a nuove soluzioni digitali per la comunicazione interna ed esterna nelle aziende. Sono questi alcuni dei progetti di consulenza aziendale nei qual ... 🔗Da msn.com

Università, gli studenti della Lumsa presentano le consulenze alle imprese - Sono questi alcuni dei progetti di consulenza affidati agli studenti del primo anno del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management della Lumsa del ... La figura del consulente Un incontro ... 🔗livesicilia.it scrive

Diventare consulenti per le imprese di Palermo: gli 11 progetti degli studenti della Lumsa - Sono questi alcuni dei progetti di consulenza affidati agli studenti del primo anno del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management della Lumsa del dipartimento ... Nei panni di junior ... 🔗Si legge su balarm.it

IL VICEMINISTRO MARTONE: SE A 28 ANNI NON SEI LAUREATO SEI UNO SFIGATO