Gli studenti del Morosini premiati al Ministero della Difesa

Il 22 maggio, gli studenti dell'I.T.I.S "M.O.V.M Don Giuseppe Morosini" di Ferentino hanno vissuto un'emozionante cerimonia presso il Ministero della Difesa. Premiati per i loro risultati nel corso di studi in Costruzioni Aeronautiche, gli alunni, accompagnati dai docenti, sono stati riconosciuti per l'impegno e la dedizione dimostrati, rappresentando con orgoglio la loro istituzione e il futuro del settore aeronautico.

Davvero una grande emozione quella vissuta, lo scorso Giovedì 22 Maggio, dagli studenti dell’I.T.I.S “M.O.V.M Don Giuseppe Morosini” di Ferentino e dai loro docenti accompagnatori. Gli alunni dell’Istituto ferentinate, frequentanti il quinto anno del Corso di studi in Costruzioni Aeronautiche... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Gli studenti del Morosini premiati al Ministero della Difesa

Approfondimenti da altre fonti

Gli studenti si "inventano" le banconote Premiati in città i migliori di tre regioni - "Inventiamo una banconota" è il nome della competizione, ideata dalla Banca d’Italia in collaborazione con il Ministero ... e dagli studenti che hanno realizzato il bozzetto premiato. 🔗lanazione.it scrive

FERENTINO: Progetto linea di semina del 02-06-2023