Gli sponsor e il sostegno al progetto | Voi giovani fate crescere il futuro

Negli ultimi anni, il sostegno alle nuove generazioni si è rivelato fondamentale per costruire un futuro migliore. In questo contesto, gli sponsor di Cronisti in Classe si impegnano a supportare i giovani nel loro percorso formativo. Questo articolo esplora il ruolo cruciale dei partner che, al fianco del Carlino, hanno contribuito al successo dell'ultima edizione, promuovendo l’educazione e la crescita dei talenti emergenti.

Sostenere le nuove generazioni, stando al loro fianco anche nel percorso formativo e didattico. Questa è la missione incarnata dagli sponsor di Cronisti in Classe, che per l’edizione che si è appena conclusa ha potuto contare su una corposa squadra di partner: al fianco del Carlino, infatti, ci sono stati Confartigianato, Campa, Centegross, Conad Nord Ovest, Emil Banca, Gran Reno, Rekeep e Selenella. Un gruppo di realtà e aziende strettamente connesse al territorio. Prima della consegna delle targhe speciali da parte di alcuni sponsor, tutti hanno preso parola per ringraziare personalmente gli studenti in sala... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli sponsor e il sostegno al progetto: "Voi giovani fate crescere il futuro"

