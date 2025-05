Gli sconfitti guardano avanti | Nuovo movimento politico da far crescere dopo il voto

Dopo la recente sconfitta elettorale, il nuovo movimento politico si prepara a riorganizzarsi e crescere. Michela Staffolani, candidata di FdI, esprime gratitudine ai sostenitori mentre riflette sulle lezioni da apprendere. È tempo di analizzare il voto e tracciare una nuova strada, rimanendo fiduciosi nel futuro e nell'impegno collettivo.

La sfida elettorale si è conclusa ed ora è il momento dell’analisi del voto, dei motivi della sconfitta. La candidata di FdI Michela Staffolani dice a freddo: "Ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura, le oltre duemila persone che ci hanno voluto sostenere, tutte quelle che, a vario titolo, ci hanno aiutato. Ringrazio, ovviamente, i vertici di FdI che mi hanno dato l’opportunità di fare questa meravigliosa esperienza, accompagnandomi in ogni passo. La mia candidatura aveva lo scopo di iniziare un nuovo percorso, seppure nelle difficoltà del momento. Abbiamo sempre lavorato per costruire qualcosa e questo continueremo a fare nei prossimi 5 anni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it