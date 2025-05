Gli scatti del maestro | Salvadeo raccontava il mondo dalla strada

Cesare Salvadeo, maestro della street photography, ci ha lasciato recentemente, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama artistico. Le sue immagini raccontavano storie rubate alla vita quotidiana, catturando momenti fugaci con un occhio attento e sensibile. Salvadeo credeva che la fortuna fosse fondamentale nella fotografia di strada, ma sapeva anche che spesso bisognava cercarla attivamente. La sua ereditĂ continua a ispirare fotografi e appassionati di tutto il mondo.

"La fortuna: una componente fondamentale nella fotografia di strada. Spesso, però, bisogna andare a cercarsela". Le parole sono di Cesare Salvadeo, autentico artista della fotografia, maestro della street photography ma non solo, che ci ha lasciato nella tarda serata di lunedì. "Una perdita profonda per la nostra comunitĂ e per tutto il panorama culturale della Liguria e della Lunigiana – dichiara il sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini – Con la sua attivitĂ da fotografo, svolta per tutta la vita, ha saputo raccontare e documentare il nostro territorio, le trasformazioni, l’identitĂ spezzina attraverso la sua visione personale con profonditĂ e autenticitĂ "... 🔗 Leggi su Lanazione.it