Gli ospedali pubblici in Sicilia saranno obbligati ad assumere medici non obiettori

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma storica che obbliga gli ospedali pubblici ad assumere medici non obiettori di coscienza. Questa misura mira a garantire l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, in conformità con la legge 194 del 1978. Il provvedimento rappresenta un passo significativo nel garantire i diritti delle donne e nel migliorare i servizi sanitari nella regione.

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma che obbliga gli ospedali pubblici ad assumere medici non obiettori di coscienza per garantire l’interruzione volontaria di gravidanza, come previsto dalla legge 194 del 1978. Il provvedimento, inserito nel disegno di legge regionale sulla sanità e passato a voto segreto con 27 voti favorevoli e 21 contrari, rappresenta una svolta concreta in una delle regioni con la più alta incidenza di obiettori: solo 26 delle 55 strutture con un reparto di ginecologia pratica l’Ivg, perché l’ 85 per cento dei ginecologi in Sicilia è obiettore, con punte del 100 per cento in alcune province, di fatto non tutelando il diritto all’aborto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli ospedali pubblici in Sicilia saranno obbligati ad assumere medici non obiettori

