Gli ospedali pubblici della Sicilia assumeranno solo medici non obiettori

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma storica che garantirà la presenza esclusiva di medici non obiettori negli ospedali pubblici della Sicilia. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso una sanità più inclusiva e accessibile, assicurando che i diritti dei pazienti siano prioritari e che le cure siano fornite senza vincoli ideologici.

Un "traguardo storico": finalmente in Sicilia ci saranno solo medici non obiettori negli ospedali pubblici. È quanto approvato dall'Assemblea regionale siciliana, che nel pomeriggio di ieri ha approvato una norma che permetterà l'accesso ai concorsi per gli ospedali pubblici ai soli medici che non sono obiettori di coscienza. Sicilia, solo medici non obiettori negli ospedali pubblici. Questa norma permetterà così la garanzia della piena attuazione della legge 194 del 1978, che tutela il diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza. Il deputato regionale Dem Dario Safina ha commentato con entusiasmo la notizia.

