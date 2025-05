Gli occhi di Gaza | la portavoce dell’Unicef nella Striscia Rosalia Bollen racconta a TPI l’inferno della guerra per i bambini

Nell'inferno della guerra a Gaza, Rosalia Bollen, portavoce dell'Unicef, offre uno sguardo angosciante sulla situazione dei bambini colpiti dal conflitto. In un'intervista a TPI, Bollen chiede urgentemente un intervento delle istituzioni internazionali per garantire l'accesso agli aiuti umanitari, denunciando la tragica realtà di piccoli innocenti che soffrono e muoiono in un contesto di crescente disperazione.

Se oggi, come portavoce dell'Unicef a Gaza, dovesse rivolgere un appello alle istituzioni internazionali, cosa chiederebbe? «Organizzazioni umanitarie come l'Unicef hanno a disposizione un'ingente quantità di aiuti pronti a entrare a Gaza. È assurdo continuare a vedere bambini che muoiono di fame o per la mancanza di medicine e attrezzature negli ospedali mentre i carichi sono lì pronti. Soltanto l'Unicef ha a disposizione l'equivalente di mille camion di aiuti umanitari, cibo, farmaci, vestiti e tanto altro. Ora la priorità è aumentare la quantità di aiuti autorizzati a entrare a Gaza. Bloccarne l'afflusso per qualsiasi motivo è una posizione indifendibile e ingiustificabile»...

