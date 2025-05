Gli insostenibili tour gastronomici in Norvegia che offrono voli in elicottero

In Norvegia, patria della sostenibilità, il contrasto tra lusso e responsabilità ambientale si fa evidente nei tour gastronomici che propongono voli in elicottero per degustare pesce nei fiordi. Queste esperienze esclusive sollevano interrogativi sulla loro reale sostenibilità, invitando a riflettere sulle scelte culinarie in un contesto così ricco di bellezze naturali. Un articolo che esplora questa affascinante, ma controversa, tendenza.

Nella patria della sostenibilità si va a mangiare pesce nei fiordi in elicottero. Il paese nordico si interroga su lusso e sostenibilità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Gli insostenibili tour gastronomici in Norvegia che offrono voli in elicottero

Se ne parla anche su altri siti

"Stanco di lavorare a ritmi insostenibili, parto per la Norvegia" - Simone Michitti, quando è maturata l’idea di partire per la Norvegia? "Diversi mesi fa ... è lavorare senza dover sottostare a ritmi insostenibili, come ci è capitato, per avere più tempo ... 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

Francesca Michielin, dolori addominali insostenibili, salta tour - Sono quindi costretta ad annullare tutte le prossime date del tour. Sono molto dispiaciuta ... annuncia un lungo stop "per dolori addominali insostenibili". Nel messaggio pubblicato sui suoi ... 🔗Come scrive ansa.it