Gli aumenti di stipendio fino a 172 euro al mese per gli infermieri

Gli infermieri italiani stanno per ricevere aumenti di stipendio che possono raggiungere i 172 euro al mese, grazie al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto sanità. Secondo l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), le novità riguardano il periodo 2019-2027, promettendo un significativo riconoscimento per il lavoro degli operatori sanitari.

