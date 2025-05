Gli aspiranti narratori del teatro per non attori di Piparo in scena con 5 saggi | si comincia con Il racconto sociale

Il laboratorio "Teatro per non attori" di Salvo Piparo offre un'opportunità unica a studenti universitari e aspiranti narratori di esprimersi attraverso il teatro. In cinque serate, i partecipanti presenteranno i loro saggi, partendo dal racconto sociale, per esplorare e celebrare il mito senza tempo. Un'occasione per dare voce a nuove storie e intrecciare esperienze personali con l'arte della narrazione.

Cinque serate che aprono la scena agli aspiranti narratori della città a conclusione del laboratorio Teatro per non attori di Salvo Piparo, rivolto ai ragazzi universitari e a tutti coloro i quali hanno voluto mettersi in gioco. Ogni racconto si propone di esaltare il mito senza tempo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Gli aspiranti narratori del teatro per non attori di Piparo in scena con 5 saggi: si comincia con "Il racconto sociale"

