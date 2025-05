Gli appuntamenti archeologici da non perdere a Verona durante il weekend

Scopri gli imperdibili appuntamenti archeologici a Verona nel weekend dal 31 maggio all'1 giugno! Tra le iniziative spicca "La Verona Sotterranea Kids!", una visita guidata pensata per famiglie con bambini, che offre un'esperienza affascinante nel cuore della città. Non perdere l'opportunità di esplorare la storia di Verona in modo divertente e coinvolgente!

I principali appuntamenti archeologici nel fine settimana dal 31 maggio all'1 giugno a Verona. SABATO 31 MAGGIO ORE 15 - LA VERONA SOTTERRANEA KIDS! Visite guidate alla Verona Sotterranea per famiglie con bambini. Grazie al grande successo dell'iniziativa proseguiamo con un nuovo.

