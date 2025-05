Gli americani hanno creato i virus SARS-CoV-2 Zika HIV ed Ebola? La teoria del complotto

Nell'era della disinformazione, emergono teorie complottistiche che attribuiscono agli americani la creazione di virus come SARS-CoV-2, Zika, HIV ed Ebola. Tra queste, la narrazione che la DARPA avrebbe sviluppato il virus in laboratorio, in collaborazione con Moderna e Anthony Fauci, sta guadagnando attenzione sui social media. Analizziamo queste affermazioni e i brevetti a supporto di tali teorie.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) rilanciano la narrazione secondo cui la DARPA avrebbe creato il SARS-CoV-2 in laboratorio, collaborando con Moderna e Anthony Fauci per sviluppare i vaccini a mRNA prima della pandemia di Covid-19. Esisterebbero in particolare dei brevetti a supporto. Vediamo perchĂ© questa teoria del complotto non ha alcun fondamento. Per chi ha fretta:. Secondo alcune condivisioni DARPA avrebbe creato il SARS-CoV-2 in laboratorio.. Alla base della narrazione vi sarebbero diversi brevetti.. Basta dare un’occhiata alle fonti elencate per capire che chi le diffonde ha delle lacune su come si fanno i brevetti e sulla ricerca sui Coronavirus e su altri patogeni... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gli americani hanno creato i virus SARS-CoV-2, Zika, HIV ed Ebola? La teoria del complotto

Se ne parla anche su altri siti

Antiamericanismo, il virus che non se ne vuole andare; Vaccini contro il Covid al centro del dibattito FDA; La FDA stabilisce nuove linee guida per i richiami anti-COVID che richiedono studi clinici per l'approvazione negli adulti sani; Eddington: il film del regista Ari Aster sulla pandemia da covid in gara al Festival di Cannes. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Virus creato in laboratorio a Boston. «Omicron più ceppo di Wuhan: è mortale all'80%» - Gli scienziati della Boston University sono sotto accusa per aver creato in laboratorio ... rivelato come il team di ricerca americano abbia dato vita a un virus ubrido che combina Omicron e ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it

Cosa sappiamo del virus ibrido Covid creato in un laboratorio di Boston - Tuttavia, sull’onda di un articolo del Daily Mail, che affermava che i ricercatori hanno “creato un ... ucciso il 100% dei topi. Il virus ibrido Covid creato dai ricercatori di Boston Il ... 🔗Da fanpage.it

Come nasce il Covid: «Abbiamo le prove, il coronavirus è stato creato nel laboratorio di Wuhan» - Gli autori dello studio sono il professore britannico Angus Dalgleish e lo scienziato norvegese Birger Sørensen, che hanno detto ... dubbio” il virus è stato creato in laboratorio. 🔗Lo riporta ilmattino.it

Scontro Usa-Cina su Covid-19. Pompeo: virus nato in laboratorio Wuhan