Giustizia Mattarella ai magistrati | Nessun potere è immune da vincoli e controlli

"Nessun potere dello Stato, nessuno, è immune da vincoli e controlli". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i magistrati ordinari in tirocinio. "La stessa sovranità popolare viene esercitata, come ben sappiamo, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, come recita il suo articolo 1", ha aggiunto. "Lo ius dicere, assegnato all'ordine giudiziario, Costituisce espressione di un sapere che non si esaurisce nel dato tecnico-giuridico e di conseguenza non potrebbe mai essere affidato a sistemi di intelligenza artificiale. La decisione giudiziale è destinata infatti a incidere sulla persona e sulla realtà sociale, intervenendo in situazioni talora drammatiche".