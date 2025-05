Giustizia intelligenza artificiale e imparzialità Il discorso di Mattarella ai magistrati | Nessun potere è immune da vincoli e controlli

Nel suo discorso ai magistrati in tirocinio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha enfatizzato l'importanza di un'imparzialità ferrea nella giustizia, sottolineando che nessun potere è esente da vincoli e controlli. Ha ribadito la necessità di magistrati «irreprensibili» e responsabili, anche nell'era dei social media, rinnovando l'impegno per una giustizia equa e trasparente come vocazione fondamentale.

Magistrati «irreprensibili e imparziali», anche nell’utilizzo dei social media, e che abbiano a cuore prima di tutto la giustizia. Un impegno quasi una vocazione che, come ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando ai magistrati ordinari in tirocinio, deve sempre essere estranea a «influenze esterne e pregiudizi personali». Giudici e pubblici ministeri devono portare con sé la consapevolezza di essere «gli unici affidatari della Giustizia», perché se è vero che vige «l’equilibrio tra i vari organi dello Stato» allora «nessun potere è immune da vincoli e controlli». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Giustizia, intelligenza artificiale e imparzialità. Il discorso di Mattarella ai magistrati: «Nessun potere è immune da vincoli e controlli»

Mattarella a Torino: “Giustizia sociale serve per la pace” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia di apertura dell'anno accademico della Scuola di Sviluppo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro a Torino. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ddl intelligenza artificiale, nella Pa resta determinante il fattore umano. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Intelligenza artificiale nel settore Giustizia. Prospettive e limiti.