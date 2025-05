Giuseppina De Francesco uccisa dalla figlia Benedetta Marzocchi a calci e pugni | Credeva fosse il demonio ma era la madre

L'8 luglio 2023, un tragico evento ha sconvolto la comunità di Calci, quando Benedetta Marzocchi, convinta di affrontare un'entità malefica, ha ucciso la madre Giuseppina De Francesco. Durante il processo, emerge la triste realtà di una mente alterata da illusioni, mentre la difesa cerca di dimostrare l'incapacità di intendere e volere della donna. Una vicenda che solleva interrogativi su fragilità e psiche umana.

Credeva di uccidere il demonio, invece l'8 luglio 2023 ammazzò sua madre con pugni e calci. Ora al processo contro Benedetta Marzocchi, 50 anni, le parti convengono che la donna non era. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giuseppina De Francesco uccisa dalla figlia Benedetta Marzocchi a calci e pugni: «Credeva fosse il demonio, ma era la madre»

