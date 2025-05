Giuseppe Marra morto in casa la moglie Lorenza Scarpante nega tutto Il malore le sostanze stupefacenti e l' arma mancante | cosa non torna

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione, ma le circostanze della sua morte rimangono avvolte nel mistero. La moglie, Lorenza Scarpante, nega qualsiasi coinvolgimento, mentre emergono dubbi su un malore, l'uso di sostanze stupefacenti e un'arma mancante. Cosa non torna in questa tragica vicenda? Scopriamo i dettagli di un caso che solleva più interrogativi che risposte.

Dopo avere consumato sostanze stupefacenti, insieme alla moglie, Giuseppe Marra, 59 anni, potrebbe avere accusato un malore ed essere caduto sul pavimento, vicino alla porta di casa del loro.

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Bologna, scatenando un'inchiesta per omicidio da parte dei carabinieri.

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto con numerose ferite alla testa martedì 27 maggio all'interno dell'appartamento dove abitava, a Bologna

Lorenza Scarpante è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il marito Giuseppe Marra, l'uomo trovato morto in casa ieri mattina (27 maggio) a Bologna. La donna, 57

Lorenza Scarpante, 57 anni, è stata arrestata per l'omicidio del marito, il 59enne Giuseppe Marra, trovato morto con ferite alla testa nel suo appartamento

