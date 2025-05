Giuseppe Marra morto in casa fermata per omicidio la moglie Lorenza Scarpante | L' ha ucciso Ma lei nega

La morte di Giuseppe Marra, rinvenuto senza vita nel suo appartamento il 27 maggio, ha scosso la comunità. La moglie, Lorenza Scarpante, è stata fermata dai carabinieri con l'accusa di omicidio, mentre lei nega qualsiasi coinvolgimento. La vicenda si infittisce, sollevando interrogativi e tensioni in un contesto già difficile.

È stata fermata nella notte dai carabinieri Lorenza Scarpante, la moglie di Giuseppe Marra, 59enne trovato morto in casa il 27 maggio mattina nel suo appartamento al terzo piano di una... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giuseppe Marra morto in casa, fermata per omicidio la moglie Lorenza Scarpante: «L'ha ucciso». Ma lei nega

