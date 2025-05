Giuseppe Delmonte orfano di femminicidio | La mia storia di sopravvissuto Oggi lotto per i figli invisibili

Giuseppe Delmonte, sopravvissuto a un tragico femminicidio, racconta la sua storia di dolore e resilienza. A soli 19 anni, ha perso la madre, Olga Granà, vittima dell'odio paterno. Oggi, a 47 anni, Giuseppe si batte con determinazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sui "figli invisibili", quei ragazzi e ragazze il cui vissuto è oscurato dalla violenza domestica. La sua testimonianza è un inno alla speranza e alla memoria.

L'uomo, che oggi ha 47 anni, ne aveva 19 quando sua madre Olga Granà venne uccisa da suo padre in strada ad Albizzate, in provincia di Varese.

