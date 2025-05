La posizione di Cristiano Giuntoli alla Juventus è sempre più incerta, con John Elkann che sta ponderando il suo futuro nel club. In un contesto di ristrutturazione dirigenziale e con Antonio Conte atteso sul mercato, la Gazzetta dello Sport analizza le possibili evoluzioni dell’organigramma bianconero. Scopriamo insieme le implicazioni di queste dinamiche sul futuro della squadra.

Giuntoli, la sua posizione alla Juventus resta traballante: Elkann sta riflettendo su di lui (Gazzetta) Johne Elkann, in attesa di Antonio Conte, sta ridisegnando l'organigramma dirigenziale della Juventus. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Fabiana Della Valle. Ecco cosa scrive la Gazzetta: John Elkann, sempre più presenzialista nelle decisioni che contano oltre che nelle iniezioni di capitale, vuole ridarsi una struttura forte come ai tempi dei nove scudetti di fila. Così in attesa che Antonio Conte sciolga le riserve e ridica sì alla sua amata Signora, l'organigramma dirigenziale potrebbe tornare ad allargarsi per aumentare le competenze e diversificare i ruoli...