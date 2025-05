Giuntoli Juve Gazzetta | in bilico la posizione nonostante la qualificazione in Champions Elkann sta riflettendo su di lui! Gli scenari

La posizione di Cristiano Giuntoli alla Juventus è incerta nonostante la qualificazione alla Champions League. Secondo la Gazzetta dello Sport, John Elkann sta valutando attentamente la situazione e le possibili alternative per il futuro del club. Analizziamo gli scenari che potrebbero influenzare il destino del direttore sportivo bianconero.

Giuntoli Juve (Gazzetta dello Sport): è in bilico la posizione nonostante la qualificazione in Champions. Elkann sta riflettendo su di lui! Gli scenari. Resta in bilico la posizione di Cristiano Giuntoli nonostante la Juventus sia riuscita a staccare il pass per la prossima Champions League battendo all’ultima giornata il Venezia al Penzo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela come in questi giorni John Elkann stia riflettendo attentamente anche sul suo futuro. L’operato del dt non è considerato del tutto soddisfacente dai vertici societari, anche se l’addio non è uno scenario scontato... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli Juve (Gazzetta): in bilico la posizione nonostante la qualificazione in Champions. Elkann sta riflettendo su di lui! Gli scenari

