Giuntoli ha delle colpe in questa stagione della Juve? Sorrentino non ci pensa nemmeno e lo difende così | Lui ha cercato di fare il suo meglio ricordo solo che…

Stefano Sorrentino difende Cristiano Giuntoli, amministratore della Juventus, dalle critiche per la stagione difficile della squadra. In un’intervista esclusiva con JuventusNews24, Sorrentino esprime la sua fiducia nelle scelte di Giuntoli, sottolineando gli sforzi compiuti per migliorare la situazione. L'ex portiere analizza le responsabilità e le sfide affrontate, offrendo una visione di supporto nei confronti del dirigente bianconero.

Giuntoli può essere assolto dalla negatività della stagione della Juve? La risposta di Sorrentino è chiara e non rivela dubbi. ha intervistato in ESCLUSIVA Stefano Sorrentino, il quale si è espresso sull’operato di Cristiano Giuntoli in bianconero. Ecco le sue parole. GIUNTOLI – « Lui ha cercato di fare del suo meglio poi magari il campo ha detto l’opposto. Ci tengo a ricordare che la Juventus ha perso Bremer per infortunio e non solo: ci fosse stata la rosa completamente a disposizione sarebbe stato un altro campionato. La Juventus ripartiva da un anno zero e le difficoltà sono comprensibili: penso che siano mancati i veri leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giuntoli ha delle colpe in questa stagione della Juve? Sorrentino non ci pensa nemmeno e lo difende così: «Lui ha cercato di fare il suo meglio, ricordo solo che…»

