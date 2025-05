Giunta Ferretti tutti i nomi degli eletti in Consiglio

In attesa dell'ufficialità, ecco i nomi dei consiglieri eletti al consiglio comunale, suddivisi per lista. La nuova giunta guidata da Mattia Ferretti sarà composta dai consiglieri più votati, ma verranno anche designati i sostituti per coloro che entreranno nella giunta. Scopriamo insieme i nomi e le dinamiche di questa importante elezione.

I nomi degli eletti in consiglio comunale. Si tratta dei consiglieri più votati lista per lista che dovrebbero entrare in consiglio comunale, ma bisognerà attendere l’ufficialità e poi i nomi che entreranno nella giunta comunale guidata da Mattia Ferretti, che lasceranno il posto a chi li segue. Dovrebbe diventare assessore almeno un componente per ogni lista di maggioranza. Fra le curiosità: in consiglio comunale siederanno tre Ferretti. Oltre al sindaco Mattia Ferretti è stata eletta Vania Ferretti nella lista Rozzano per Ferretti e Diego Ferretti De Luca con Forza Italia, tutti e due cugini del neoeletto sindaco... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giunta Ferretti, tutti i nomi degli eletti in Consiglio

