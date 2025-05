Giulio Pellizzari | Mi manca un po’ di esplosività Mi avevano chiesto di risparmiare vediamo dove si arriva

Giulio Pellizzari sta sorprendendo al Giro d'Italia 2025, recuperando undici posizioni in soli due giorni e conquistando il settimo posto nella classifica generale. Dopo un attacco strategico in salita, oggi ha dimostrato ancora una volta il suo promettente talento da capitano, anche se sente di poter esprimere ancora più esplosività. La sua avventura continua, con grandi aspettative per le prossime tappe.

Giulio Pellizzari ha recuperato undici posizioni in due giorni e si è issato al settimo posto nella classifica generale del Giro d’Italia 2025: ieri aveva attaccato sulla salita conclusiva, oggi si è ben comportato tra Mortirolo e Le Motte confermando tutto il suo promettente talento da capitano della Red Bull-BORA-hansgrohe dopo il ritiro di Primoz Roglic. Giulio Pellizzari ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Rai: “ Oggi è stata una tappa dura, il Mortirolo forse era un po’ lontano dall’arrivo, Carapaz ha attaccato. Siamo rientrati in discesa, eravamo un gruppone. Del Toro ha attaccato e quell’esplosività mi manca un pochino, ma sono contento “. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Mi manca un po’ di esplosività. Mi avevano chiesto di risparmiare, vediamo dove si arriva”

Frecce Azzurre: "Che festa per Giulio Pellizzari" - Grandi festeggiamenti per Giulio Pellizzari, 21enne ciclista della Red Bull-Bora-Hansgrohe, durante la tappa del Giro d'Italia Giulianova-Castelraimondo.

