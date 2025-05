Giuliano Amato offende il Tricolore | ecco cosa ha detto

Nel dibattito politico italiano, Giuliano Amato ha suscitato polemiche con le sue recenti affermazioni riguardo al tricolore. Commentando il gesto della sindaca neoeletta di Merano, Katharina Zeller, ha avuto parole forti, accostando il suo comportamento al tema del sessismo: “Ha chiaramente reagito a un maschio impositore”. Scopriamo insieme le reazioni a questa uscita e le implicazioni di tali dichiarazioni.

