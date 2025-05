Giuliano Amato difende Katharina Zeller | Ha fatto bene a rifiutare il Tricolore

Giuliano Amato interviene a favore di Katharina Zeller, la neo-sindaca di Merano che ha rifiutato di indossare la fascia tricolore durante la cerimonia di insediamento. Il gesto ha suscitato clamore, ma l'ex premier sostiene la sua scelta, evidenziando il significato di tale decisione. Scopriamo le ragioni dietro questa controversia e le posizioni dei principali protagonisti.

Clamoroso: anche Giuliano Amato sta dalla parte di chi rifiuta il Tricolore. L'ex premier infatti difende la neo-sindaca di Merano, Katharina Zeller che ha detto "no" alla fascia nella cerimonia di passaggio di consegne in Comune. E il Dottor Sottile non usa giri di parole, come riporta IlSecolo d'Itali a: " Zeller ha chiaramente reagito a un maschio impositore ¬†che, profittando anche del fatto che lei era donna, le stava imponendo la fascia tricolore, in un momento in cui non era prevista perch√© era solo lo scambio tra loro due. Sono episodi che √® bene fare scivolare il pi√Ļ possibile senza piantarci grosse grane ma raccogliendoli come segnale che ci sono ancora delle frizioni che hanno bisogno di essere sciolte‚ÄĚ, ha affermato¬†presidente emerito della Corte costituzionale¬†durante il suo intervento alla festa per gli 80 anni del quotidiano locale ‚ÄėAlto Adige‚Äô, trasmesso da Tv33... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Giuliano Amato difende Katharina Zeller: "Ha fatto bene a rifiutare il Tricolore"

