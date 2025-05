Giuliacci meteo da bollino rosso | dove esplode l' anticiclone

L'anticiclone sta per esplodere sullo scenario meteo italiano, portando un graduale miglioramento delle condizioni climatiche. Secondo le previsioni di meteogiulacci.it, nelle prossime settimane l'Italia vivrĂ un incremento delle temperature, segnando un primo assaggio d'estate dopo un periodo di instabilitĂ caratterizzato da temporali, soprattutto al Centro-Sud. Scopriamo nei dettagli cosa ci attende.

Le previsioni meteo di meteogiulaicci.it per i prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni climatiche in Italia, con un aumento delle temperature che porterĂ un assaggio d’estate. Dopo un periodo di instabilitĂ , con temporali sparsi soprattutto al Centro-Sud, da mercoledì 28 maggio l’alta pressione inizierĂ a rafforzarsi, favorendo un clima piĂą stabile e soleggiato. Le temperature, giĂ in lieve aumento mercoledì, raggiungeranno valori sopra la media, con punte di 28°C in Valpadana e nelle zone interne del Sud entro venerdì. Tuttavia, giovedì 29 maggio un fronte instabile dall’Atlantico porterĂ piogge e rovesci, soprattutto nelle regioni meridionali, mentre il Nord vedrĂ un graduale miglioramento... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuliacci, meteo da bollino rosso: dove esplode l'anticiclone

