Giulia Tramontano la sorella Chiara attacca la famiglia Impagnatiello

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, si scaglia contro la famiglia Impagnatiello, criticando il loro comportamento dopo la tragedia. In un'intervista, mette in luce un episodio inquietante: la famiglia di lui si sarebbe intestata l’auto utilizzata per trasportare il corpo di Giulia per soddisfare esigenze quotidiane, rivelando un atteggiamento che Chiara definisce inaccettabile e distante dalla gravità della situazione.

L’attacco della sorella. «La famiglia di lui» racconta Chiara Tramontano «si è intestata l’auto nella quale il cadavere di mia sorella è stato trasportato 3 volte, perchĂ© necessitavano di un’auto con cui portare i cugini di mio nipote Thiago a scuola, questo è il livello. Spesso sono stati un po’ troppo preoccupati di essere esposti all’opinione pubblica, ma» – per Chiara – «hanno manifestato quello che sono: l’atto di intestarsi l’auto per poi eventualmente rivendere, sottraendola a quello che poteva essere un risarcimento è ignobile. Siamo offesi ma sono una donna che prova pietĂ , posso da un lato comprendere il dolore, ma da parte loro c’è stato un po’ troppo scompiglio»... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia Tramontano, la sorella Chiara attacca la famiglia Impagnatiello

