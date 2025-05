Giulia Salemi incidente sul lavoro | così si è infortunata sul set

Giulia Salemi ha recentemente vissuto un imprevisto sul set durante le riprese di un video promozionale per un prodotto di skincare. Dopo un incidente che l'ha costretta a curare il suo ginocchio, l'influencer ha condiviso con i suoi follower sia il filmato che il momento del infortunio, dissipando ogni dubbio sull'autenticità dell'accaduto. Scopriamo i dettagli di questo sfortunato episodio.

Imprevisto per Giulia Salemi, che dopo un video girato per sponsorizzare un prodotto di skincare si ritrova a dover curare il suo ginocchio. La stessa influencer condivide sia il video, nel quale inizialmente può sembrare che sia tutto una messinscena, e sia il momento in cui si ritrova a dover affrontare un nuovo problema. Ciò accade poco prima dell'inizio della nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2025, dove il suo Pierpaolo Pretelli è inviato speciale in Honduras. A distanza, Giulia continua a dare il suo sostegno al compagno, padre del suo figlio Kian, come dimostra sempre. Ma vediamo insieme l'imprevisto che è avvenuto in queste ore.