Giugliano al via i festeggiamenti per la Madonna della Pace | giovedì le prove del volo in diretta tv

Giugliano si prepara a festeggiare la Madonna della Pace, compatrona della città, con una serie di eventi speciali. Teleclubitalia seguirà in diretta le celebrazioni, inaugurando il programma giovedì con le prove del volo dell'angelo, in programma alle 18.00. Un'occasione per rinnovare la devozione e vivere momenti di gioia comunitaria.

Partono gli appuntamenti dedicati alle celebrazioni in onore della Madonna della Pace, compatrona della città di Giugliano. Come di consueto, Teleclubitalia seguirà i momenti con dirette e servizi dedicati al tg. Si partirà giovedì con le prove del volo dell’angelo a partire dalle 18.00. Giugliano, al via i festeggiamenti per la Madonna della Pace: giovedì . L'articolo Giugliano, al via i festeggiamenti per la Madonna della Pace: giovedì le prove del volo in diretta tv Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, al via i festeggiamenti per la Madonna della Pace: giovedì le prove del volo in diretta tv

Madonna della Pace, “Una voce per la pace – Giugliano Festival 2025”: ecco i finalisti della prima edizione - Giugliano si prepara ad ospitare la prima edizione del "Festival Una voce per la pace – Giugliano 2025", un evento dedicato ai festeggiamenti di Maria Santissima della Pace. 🔗continua a leggere

