Giubileo delle Famiglie attesi a Roma 60mila fedeli Le date e i luoghi coinvolti

Dal 30 maggio al 1° giugno, Roma ospiterà il Giubileo delle Famiglie, con l'attesa partecipazione di oltre 60.000 fedeli provenienti da 120 Paesi. L'evento celebra famiglie, bambini, nonni e anziani, offrendo un'opportunità unica di incontro e riflessione per comunità da ogni angolo del mondo. Scopriamo insieme date, luoghi e dettagli di questa significativa manifestazione religiosa.

Oltre 60.000 fedeli provenienti da 120 Paesi di tutti i continenti arriveranno a Roma per partecipare al Giubileo delle Famiglie, dei Bambini dei Nonni e degli Anziani, in programma da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno. Fedeli da tutto il mondo Secondo quanto comunicato dal Dicastero... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Giubileo delle Famiglie, attesi a Roma 60mila fedeli. Le date e i luoghi coinvolti

Ne parlano su altre fonti

Giubileo delle famiglie, bambini, nonni, anziani: attesi più di 60 mila pellegrini. 🔗Ne parlano su altre fonti

In tanti dalla Toscana al Giubileo delle famiglie - Il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani: sarà questo il primo importante appuntamento giubilare che vedrà la presenza del Papa. Il Giubileo della speranza, aperto solennemen ... 🔗toscanaoggi.it scrive

Giubileo delle famiglie: Adriano Bordignon racconta la speranza delle famiglie - Roma , martedì, 27. maggio, 2025 18:00 (ACI Stampa). Il Rapporto annuale 2025 dell’Istat ha illustrato gli sviluppi demografici, sociali ed economici che hanno interessato l’Italia nell’anno appena tr ... 🔗Come scrive acistampa.com

Giubileo delle famiglie: focus sulla “Chiesa dei bambini” - Se ne parla il 30 maggio in un meeting a cura del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini, in vista del World Children’s Day 2026. La testimonianza di una pediatra da Gaza ... 🔗Secondo romasette.it

Roma, verso il Giubileo 2025 - Unomattina Estate 21/07/2023