Gita tragica l’ultimo saluto a Nika | Ciao maestra vola con i supereroi

In un commovente omaggio, i bambini della scuola elementare Pascoli di Cazzago Brabbia hanno salutato la loro amata maestra, Domenica Russo, tragicamente scomparsa in un incidente stradale. Durante i funerali a Sesto Calende, le voci infantili hanno esclamato "Ciao Maestra Nika", mentre palloncini colorati prendevano il volo, simboleggiando l’ultimo saluto a una figura amata e stimata da tutti.

LOMAZZO "Ciao Maestra Nika". Le voci dei bambini della scuola elementare Pascoli di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese, hanno accompagnato il volo dei palloncini colorati. Ieri, a Sesto Calende, sono stati celebrati i funerali dell’insegnante Domenica Russo, vittima dell’ incidente stradale che ha coinvolto il pullman sul quale viaggiava con gli alunni di ritorno dalla gita scolastica a Grandate, al Museo del Cavallo Giocattolo. La Procura di Como ha aperto un fascicolo sulla tragedia avvenuta sulla Pedemontana, all’altezza di Lomazzo. Un tamponamento fatale contro un camion: il conducente dell’autobus su cui viaggiava la scolaresca è indagato per omicidio stradale... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gita tragica, l’ultimo saluto a Nika: "Ciao maestra, vola con i supereroi"

