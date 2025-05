Giro d’Italia tappa 17 | straordinario Del Toro

Nella 17esima tappa del Giro d'Italia, il ciclista messicano sorprende ancora con una performance straordinaria, avvicinandosi sempre più all'arrivo nella capitale. Dopo le emozioni profuse nella 16^ tappa, dove Scaroni ha trionfato in grande stile, gli appassionati si preparano per un'altra giornata entusiasmante di corsa e competizione. Scopriamo insieme i protagonisti e i momenti salienti di questa avvincente tappa.

Il ciclista messicano sorprende ancora nella 17esima tappa del Giro d’Italia, manca poco all’arrivo nella capitale. La 16^ tappa del Giro d’Italia ha regalato tantissime emozioni agli appassionati di questo sport, specie a quelli italiani. A trionfare è stato Scaroni, arrivato in parata con il compagno di squadra Fortunato. A chiuderei il podio ci ha pensato Pellizzari. Si è complicata, inoltre, la situazione della Maglia Rosa Del Toro, che ha fatto molta fatica sull’ultima salita. Yates e Carapaz adesso sono vicinissimi in classifica. Crollano anche Tiberi e Ayuso, si ritira invece Roglic dopo la terza caduta. 🔗 Leggi su Sportface.it

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Richard Carapaz vince la Tappa 11 del Giro d’Italia 2025; Giro d'Italia: modifiche alla viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Giro d’Italia, martedì prossimo divieti e modifiche alla viabilità; Giro d'Italia 2025 - 16a tappa | Piazzola sul Brenta - San Valentino: gli Highlights - Video. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giro d’Italia 2025, la diretta della tappa di oggi San Michele all’Adige-Bormio: partenza alle 13:00, Yates e Carapaz all’attacco di Del Toro - La tappa di oggi, San Michele all'Adige-Bormio, in diretta: la cronaca live per raccontare la scalata sulle salite iconiche del Giro d'Italia come il Passo ... 🔗Scrive fanpage.it

Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi San Michele all’Adige-Bormio: orari TV, percorso e favoriti - La 17a tappa scalerà oggi mercoledì 28 maggio alcune salite tra le più iconiche come il Passo del Tonale e il Mortirolo ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Giro d’Italia 2025, oggi 17^ tappa San Michele all'Adige - Bormio: percorso e orari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d’Italia 2025, oggi 17^ tappa San Michele all'Adige - Bormio: percorso e orari ... 🔗Scrive tg24.sky.it

Giro d'Italia 2025 | Stage 16: Highlights